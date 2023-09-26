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Shakhtar Donetsk, Tete ve Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, eski oyuncusu Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete) ile Galatasaray'ı, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini haksız şekilde feshettiği iddiasıyla FIFA'ya başvuruda bulundu.

Emre Doğan  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Shakhtar Donetsk, Tete ve Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

İstanbul

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Tete'nin eski kulübü Shakhtar Donetsk tarafından; oyuncu ile olan sözleşmenin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti, Tete'nin ise sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, oyuncumuz ve şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur."

Ayrıca, FIFA nezdinde yürütülecek yargılamaya ilişkin sürecin Galatasaray tarafından titizlikle takip edildiği aktarıldı.

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