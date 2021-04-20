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Servet Yardımcı yeniden UEFA Yönetim Kurulu'na seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, üst üste ikinci kez UEFA'nın yönetim kuruluna seçildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 20.04.2021
Servet Yardımcı yeniden UEFA Yönetim Kurulu'na seçildi

Ankara

İsviçre'nin Montrö şehrinde düzenlenen 45. UEFA Olağan Kongresi'nde yönetim kurulu seçimleri sona erdi.

Önceki dönemde UEFA'nın yönetim kurulunda yer alan Servet Yardımcı, 47 oyla bir kez daha aynı göreve dört yıllığına seçildi.

Kongrede, Yardımcı'nın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'tan oluşan heyet, Türkiye'yi temsil etti.

Zbigniew Boniek (Polonya), Alexander Dyukov (Rusya), David Gill (İngiltere), Gabriele Gravina (İtalya), Rainer Koch (Almanya), Karl-Erik Nilsson (İsveç) ve Just Spee (Hollanda), UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen diğer adaylar oldu.


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