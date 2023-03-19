Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,758.00
BTC/USDT
26,899.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Serie A'da lider Napoli, Torino deplasmanından farklı galip dönüyor

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 27. haftasında Napoli, deplasmanda Torino'yu 4-0 yendi.

Barış Seçkin  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Serie A'da lider Napoli, Torino deplasmanından farklı galip dönüyor

Roma

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede, ligde şampiyonluğun en güçlü adayı konumundaki Napoli, orta sıralardaki Torino ile kozlarını paylaştı.

Napoli, Torino'yu 4-0 yenerek, 3 puanla sahadan ayrılarak puanını 71 yaptı.

Konuk takımı galibiyete taşıyan golleri, 9 ve 51. dakikalarda Osimhen, 35. dakikada Kvaratskhelia ve 68. dakika Ndombele kaydetti.

Bu sonuçla Napoli, maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Inter'in 21 puan önünde liderliğini korurken, lig şampiyonluğuna biraz daha yaklaştı.

Torino ise haftayı puansız kapattı ve 37 puanla 11. sırada kaldı.

Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fiorentina-Lecce: 1-0

Sampdoria-Hellas Verona: 3-1.

27. haftanın kapanışında bu akşam Lazio-Roma ve Inter-Juventus maçları oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa merkezde yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de depremzedelerle bir araya geldi
Bakan Özer, Mehmetçik Okulları'nda çocukların film izlediği görüntüleri paylaştı
Malatya'da ağır hasarlı binanın bir bölümü kendiliğinden çöktü
Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

Serie A'da lider Napoli, Torino deplasmanından farklı galip dönüyor

Serie A'da lider Napoli, Torino deplasmanından farklı galip dönüyor

AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında adı geçen İtalyan vekilin duruşması ertelendi

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Juventus, zorlansa da Sampdoria'yı yendi

Juventus, zorlansa da Sampdoria'yı yendi
Şampiyonluğa koşan Napoli'nin başkanı De Laurentiis: Tüm Napolililer için bu bir geri dönüş, zafer anlamına geliyor

Şampiyonluğa koşan Napoli'nin başkanı De Laurentiis: Tüm Napolililer için bu bir geri dönüş, zafer anlamına geliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet