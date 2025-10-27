Dolar
41.92
Euro
48.86
Altın
3,990.64
ETH/USDT
4,135.40
BTC/USDT
114,554.00
BIST 100
10,862.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Sakatlanan Kevin De Bruyne, uzun süre sahalardan uzak kalacak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de forma giyen Kevin De Bruyne, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Yunus Kaymaz  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Sakatlanan Kevin De Bruyne, uzun süre sahalardan uzak kalacak

Londra

Kulüpten yapılan açıklamada, "Testler sonucunda oyuncunun sağ uyluğundaki kasta ileri derecede yırtık tespit edildi. Futbolcunun rehabilitasyon programına başlandı." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İtalyan basınında çıkan haberlerde, 34 yaşındaki Belçikalı yıldızın yıl bitmeden sahalara dönemeyeceği kaydedildi.

De Bruyne, Napoli'nin Inter'i 3-1 mağlup ettiği maçta, 33. dakikada takımını öne geçiren penaltı golünü attıktan sonra sakatlanmış ve sağlık ekibinin yardımıyla hastaneye götürülmüştü.

Premier Lig'de 10 yıl Manchester City forması giyen Belçikalı futbolcu, yaz transfer döneminde Napoli'ye katılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Başbakanı Starmer, TUSAŞ'ı ziyaret ederek KAAN hakkında bilgi aldı
Sıfır Atık Vakfının, "İstanbul Deklarasyonu" kamuoyuna duyuruldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Yasa dışı bahis soruşturması derinleştirilerek sürdürülecek
TOKİ, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı
Ankara'da yaya geçidindeki kadını darbeden sürücüye 8 yıla kadar hapis talebi

Benzer haberler

Sakatlanan Kevin De Bruyne, uzun süre sahalardan uzak kalacak

Sakatlanan Kevin De Bruyne, uzun süre sahalardan uzak kalacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet