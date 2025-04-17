Satranç oyuncusu Arya Aydoğan, 14 yaş altında dünya şampiyonu oldu
Dünya Gençler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Şampiyonası'na katılan Arya Aydoğan, 14 yaş altı kızlar yıldırım tempo kategorisinde birinci oldu.
Ankara
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenlenen organizasyonda mücadele eden kadın usta adayı (WCM) Arya, 8 puanla şampiyonluğa ulaştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı