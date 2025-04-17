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Satranç oyuncusu Arya Aydoğan, 14 yaş altında dünya şampiyonu oldu

Dünya Gençler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Şampiyonası'na katılan Arya Aydoğan, 14 yaş altı kızlar yıldırım tempo kategorisinde birinci oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Satranç oyuncusu Arya Aydoğan, 14 yaş altında dünya şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenlenen organizasyonda mücadele eden kadın usta adayı (WCM) Arya, 8 puanla şampiyonluğa ulaştı.

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