Dolar
40.73
Euro
47.76
Altın
3,360.51
ETH/USDT
4,682.10
BTC/USDT
120,602.00
BIST 100
10,955.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı"na katılıyor. Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü Köyü yakınlarındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Sassuolo, Ipswich Town'dan kaleci Arijanet Muric'i kiraladı

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, İngiliz ekibi Ipswich Town'dan 26 yaşındaki kaleci Arijanet Muric'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Fatih Erel  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Sassuolo, Ipswich Town'dan kaleci Arijanet Muric'i kiraladı

İstanbul

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Ipswich Town'dan kaleci Arijanet Muric, satın alma opsiyonuyla kiralandı." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Muric, Premier Lig'de geçen sezon 18 maçta Ipswich Town'un kalesini korudu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi
Kolasından ölü arı çıkan kişi, ABD'li küresel firmaya karşı hukuk mücadelesi başlattı
Tekirdağ'daki Yazır Göleti'nin su seviyesi kuraklığın etkisiyle yüzde 4'e düştü
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 12 kişi Gürcistan'da gözaltına alındı

Benzer haberler

Sassuolo, Ipswich Town'dan kaleci Arijanet Muric'i kiraladı

Sassuolo, Ipswich Town'dan kaleci Arijanet Muric'i kiraladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet