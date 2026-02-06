Dolar
43.61
Euro
51.50
Altın
4,859.88
ETH/USDT
1,940.30
BTC/USDT
65,692.00
BIST 100
13,589.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

İlyas Gün  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Samsun

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Kırmızı-beyazlı takım, bu maç öncesinde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi ile 30 puan topladı.

Geçen hafta Kasımpaşa karşısında 7 haftalık galibiyet hasretine son veren Samsun ekibi, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u yenerek yükselişine devam etmek istiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

İki ekibin sezonun ilk yarısında Trabzon'da karşı karşıya geldiği mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Mehmetçik, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu
Bakanlar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla mesaj: Acınız acımız, yasınız yasımızdır
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

Hyeon-gyu Oh için Beşiktaş'ta olmak "bir hayalin gerçekleşmesi" gibi

Hyeon-gyu Oh için Beşiktaş'ta olmak "bir hayalin gerçekleşmesi" gibi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Teknik direktör Şenol Güneş, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılacağına inanıyor

Teknik direktör Şenol Güneş, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılacağına inanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet