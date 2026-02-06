Dolar
43.61
Euro
51.43
Altın
4,861.56
ETH/USDT
1,879.90
BTC/USDT
65,274.00
BIST 100
13,513.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da “Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler Programı”nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Ceren Aydınonat  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde oynadığı 20 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, topladığı 9 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük, ligdeki son 8 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geride kalan haftalarda beşer galibiyet ve beraberlik ile 10 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor ise 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fatih Karagümrük, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Kahramanmaraş'ta deprem soruşturmalarının tamamı sonuçlandırıldı
Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Filip Krastev, Göztepe'nin ilk Bulgar oyuncusu oldu

Filip Krastev, Göztepe'nin ilk Bulgar oyuncusu oldu

Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Trabzonspor ile Samsunspor 56. randevuda

Trabzonspor ile Samsunspor 56. randevuda
Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzandı

Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet