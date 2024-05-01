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Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund, PSG'yi tek golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasında Fransa ekibi Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 01.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund, PSG'yi tek golle geçti

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta PSG'yi konuk etti.

Ev sahibi ekip, 36. dakikada Niclas Füllkrug'un attığı golle 1-0 öne geçti.

PSG, ikinci devrede girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Borussia Dortmund, rövanş öncesi avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 7 Mayıs Salı günü Paris'te oynanacak ve finale yükselen taraf belli olacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı.

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