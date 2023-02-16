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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Borussia Dortmund, Chelsea'yi yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Borussia Dortmund, Chelsea'yi 1-0, Benfica ise Club Brugge'yi 2-0 yendi.

Mutlu Demirtaştan   | 16.02.2023
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Borussia Dortmund, Chelsea'yi yendi

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turuna iki maçla devam edildi.

Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, Signal Iduna Park'ta ağırladığı İngiltere ekibi Chelsea'yi 63. dakikada Karim Adeyemi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Günün diğer maçında Portekiz temsilcisi Benfica, Jan Breydel Stadı'nda konuk olduğu Belçika ekibi Club Brugge'yi 51. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 88. dakikada David Neres'in kaydettiği gollerle 2-0'lık skorla geçti.

Bu iki eşleşmede çeyrek finale kalan takımlar, 7 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarıyla belirlenecek. "Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçları ise 21-22 Şubat'ta tamamlanacak.

Öte yandan karşılaşmalardan önce Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maç seremonisinde ise Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız" yazılı pankart açıldı.

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