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Roma, Wijnaldum'u kiralık olarak kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u kiralık olarak kadrosuna kattığını bildirdi.

Barış Seçkin   | 05.08.2022
Roma, Wijnaldum'u kiralık olarak kadrosuna kattı

Roma

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusunun, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiralandığı belirtildi.

İtalyan ekibinin, Fransız takımıyla yaptığı anlaşma doğrultusunda, Roma'nın 2022-2023 sezonu sonunda satın alma opsiyonu da olduğu kaydedildi.

Kulüp açıklamasında görüşlerine yer verilen Wijnaldum, "Roma oyuncusu olmak gerçekten heyecan verici. Konuştuğum herkes bana bu kulüp ve taraftarları hakkında mükemmel şeyler söyledi. Kulüp de beni ne kadar istediğini gösterdi. Bu sezon yüzde 100’ümü vermeye ve takımın tüm hedeflerine ulaşması için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Bu arada kulübün sosyal medya hesaplarından Wijnaldum'un 25 numaralı formayla pozu paylaşılarak, oyuncunun forma numarası da açıklanmış oldu.

Paris Saint Germain ve Liverpool gibi takımlarda forma giyen Wijnaldum'un kariyerinde, FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, İngiltere Premier Ligi ve Fransa Ligue 1 şampiyonlukları bulunuyor.

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