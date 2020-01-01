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Roma Olimpiyat Stadı, Avrupa Şampiyonası için gün sayıyor

Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye ile İtalya arasındaki açılış maçına ev sahipliği yapacak Roma Olimpiyat Stadı'nda, büyük organizasyon için hazırlıklar başlamış durumda.

Barış Seçkin   | 01.01.2020
Roma Olimpiyat Stadı, Avrupa Şampiyonası için gün sayıyor Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

Bu yılın önemli futbol etkinliklerinden 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) 4 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda, açılış maçı için hazırlıklar sürüyor.

Türkiye ile İtalya'nın EURO 2020 açılış maçında 12 Haziran'da karşı karşıya geleceği Roma Olimpiyat Stadı, AA tarafından incelenip, görüntülendi.

UEFA'nın heyecanı kıta geneline yaymak amacıyla format değişikliğine giderek 12 farklı ülkede oynatacağı şampiyonaya, İtalya'nın başkentindeki 68 bin izleyici kapasiteli tarihi Roma Olimpiyat Stadı da ev sahipliği yapacak.

Roma'da daha önce düzenlenen büyük etkinliklerden 1960 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ana tesisi olan stat, bir başka tarihi organizasyonun açılışını yapmaya hazırlanıyor.

Ünlü stadın tarihi 

Mimar Enrico Del Debbio'nun projelendirdiği, yapımına 1927 yılında başlanan ve 1931'de inşası sona eren tesisin adı, ilk olarak Cipressi Stadı olarak belirlendi.

1950'de yapılan projelendirmeyle kapasitesi 100 bin kişiye ulaşan büyük tesis, bir süre Yüzbin Stadı olarak anıldı. 1960 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan yer, bu tarihten sonra Olimpiyat Stadı adını resmen alırken, kapasitesi de 65 bine kadar düşürüldü.

1987'de Dünya Atletizm Şampiyonası'nın düzenlendiği Roma Olimpiyat Stadı, İtalya'da gerçekleştirilen 1990 Dünya Kupası için kapsamlı restorasyondan geçirildi. Bu süreçte stadın kapasitesi 70 binin üzerine çıkarıldı ve tribünlerinin üstü kapatıldı. 

Lig bitmeden statta hazırlıklar hız kazanacak 

UEFA'nın organizasyon için belirlediği kapasite kapsamında 68 bin futbolseveri ağırlayacak Roma Olimpiyat Stadı'nda şampiyonaya yönelik hazırlıklar sürerken, büyük hazırlık ise mayıs ayı sonunda yapılacak.

Stadın şampiyona için tamamen hazır hale getirilmesine, Lazio ve Roma'nın ligdeki son iç saha maçlarının ardından hız verilecek. Bunun için iki başkent ekibi, 24 Mayıs'ta bitecek ligin son haftasını önceden ayarlanan fikstür gereği deplasmanda geçirecek.

Ligin 37. haftasında 17 Mayıs'ta Lazio, Brescia'yı bu statta konuk edecek. Ardından Roma Olimpiyat Stadı, Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020'ye hazırlanacak.

Roma'da oynanacak EURO 2020 maçları 

Roma Olimpiyat Stadı, EURO 2020'de 4 müsabakanın ev sahibi olacak.

A Grubu'nda Türkiye ile İtalya arasında oynanacak açılış maçıyla birlikte toplam 3 müsabakanın yapılacağı statta, çeyrek final karşılaşmalarından biri de gerçekleştirilecek.

Stadın maç programı şöyle:

12 Haziran Cuma:

22.00 Türkiye - İtalya

17 Haziran Çarşamba:

22.00 İtalya - İsviçre

21 Haziran Pazar:

19.00 İtalya - Galler

4 Temmuz Cumartesi:

Çeyrek final müsabakalarının biri.

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