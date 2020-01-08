Euro
6.56
Dolar
5.90
BIST 100
112,876.00
Altın
1,559.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Roma milli futbolcu Mert Çetin sayesinde bir kayıp çocuğa daha ulaştı

Serie A takımlarından Roma’nın geçen yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mert Çetin, transferiyle sarı-kırmızılı kulübün kayıp çocuklara ulaşılmasına yönelik sosyal sorumluluk kampanyasına bir kez daha katkıda bulundu.

Barış Seçkin   | 08.01.2020
Roma milli futbolcu Mert Çetin sayesinde bir kayıp çocuğa daha ulaştı

Roma

İtalyan ekibi Roma'nın, Londra merkezli "Missing People" (Kayıp İnsanlar) adlı kuruluşla yeni transferlerini duyururken, yaptığı sosyal sorumluluk kampanyası, milli futbolcu Mert Çetin ile bir kez daha amacına ulaştı. 

Roma, geçen yıl 16 Ağustos’ta transferini açıkladığı Türk futbolcunun duyurusunu yaparken, aynı zamanda kayıp ilanı verdiği 15 yaşındaki bir İngiliz erkek çocuğun bulunduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesaplarından yaptığı bu duyurunun ardından, Mert Çetin de Twitter’daki hesabından bir açıklama yaparak, "Kayıp çocukların bulunmasında payım olduğu için çok mutluyum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara sahip çıkalım. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bütün kulüplere örnek bir davranışta bulunan AS Roma kulübüme de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Mert'in transfer duyurusunda gösterilen klip sayesinde, daha önce 23 Ağustos’ta yine İngiltere'de kaybolan 15 yaşındaki bir kızın bulunmasını sağlamıştı.

İtalyan takımı, Mert Çetin'in transferini 30 saniyelik bir görüntü eşliğinde sosyal sorumluluk kampanyasıyla duyurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor
Avusturya’da yeni hükümet Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?

Benzer haberler

Roma milli futbolcu Mert Çetin sayesinde bir kayıp çocuğa daha ulaştı

Roma milli futbolcu Mert Çetin sayesinde bir kayıp çocuğa daha ulaştı

Roma Kolarov'un sözleşmesini uzattı

Roma Olimpiyat Stadı, Avrupa Şampiyonası için gün sayıyor