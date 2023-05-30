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Roma, koleksiyoner Mourinho ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk peşinde

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İspanya'nın Sevilla takımı ile karşılaşacak İtalya temsilcisi Roma, turnuvadaki ikinci finalinde ilk şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Yunus Kaymaz  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Roma, koleksiyoner Mourinho ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk peşinde

İstanbul

Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu olan Roma, UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

Başkent temsilcisi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında, grup aşamasından itibaren final yolunda oynadığı 14 maçın 7'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı. İtalyan ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 20 kez havalandırdı, kalesinde ise 10 gol gördü.

Ludogorets, Helsinki ve Real Betis ile C Grubu'nda yer alan Roma, İspanyol ekibi Real Betis'in ardından ikinci sırayı alarak play-off oynadı. Bu turda Avusturya'nın Salzburg, son 16 turunda İspanya'nın Real Sociedad, çeyrek finalde Hollanda'nın Feyenoord, yarı finalde de Alman ekibi Bayer Leverkusen'i eledi.

En golcü isimler Dybala ve Pellegrini

Roma'nın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü isimleri Arjantinli Paulo Dybala ile İtalyan Lorenzo Pellegrini oldu.

Takımının şu ana kadar 14 maçının 10'unda forma giyen 29 yaşındaki Dybala, grup aşamasında Real Betis ve Helsinki, son 16 play-off turunda Salzburg, çeyrek finalde de Feyenoord ağlarını birer kez sarsmayı başardı.

Mourinho'nun 13 maçta forma verdiği 26 yaşındaki Pellegrini ise grup aşamasında Ludogorets'e 2, Helsinki'ye 1, çeyrek finalde de Feyenoord'a 1 gol attı. Pellegrini, dört golün de pasını verdi.

Bu iki futbolcuyu Andrea Belotti üç golle takip etti.

Mourinho, finalde kaybetmiyor

Roma'nın deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, kariyerinde çıktığı iki UEFA Avrupa Ligi finalinden de zaferle ayrıldı.

İlk finalini Porto'yu yönettiği 2002-2003 sezonunda Celtic ile oynayan 60 yaşındaki Mourinho, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kariyerinin ilk Avrupa kupasına uzandı.

İkinci finaline Manchester United ile 2016-2017 sezonunda Ajax karşısında çıkan deneyimli çalıştırıcı, 2-0'lık skorla 2'de 2 yaptı.

Mourinho ayrıca, 2003-2004 sezonunda Porto, 2009-2010 sezonunda da Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.

Roma ise bu turnuvadaki tek finalini 1990-1991 sezonunda Inter'e karşı oynadı. Inter'in ilk maçı 2-0, Roma'nın rövanşı 1-0 kazandığı finalde gülen taraf Inter oldu.

İtalyan takımlarının kupa özlemine Mourinho son verdi

Jose Mourinho, Roma'daki ilk sezonunda UEFA'nın ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanan finalde Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Nicolo Zaniolo'nun attığı golle 1-0 yenen Roma, kupayı müzesine götürdü.

UEFA organizasyonlarında en son kupa sevincini 2010 yılında Mourinho'nun yönettiği Inter ile yaşayan İtalya, 12 yıllık bekleyişin ardından yine Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile kupaya uzandı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları

Roma'nın UEFA Avrupa Ligi eleme turlarında yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:  

TurMaçSonuçlar
Son 16 turu play-offRoma-Salzburg0-1, 2-0
Son 16 turuRoma-Real Sociedad2-0, 0-0
Çeyrek FinalRoma-Feyenoord0-1, 4-1
Yarı FinalRoma-Bayer Leverkusen1-0, 0-0

Kadrosu

Roma'nın Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

NoAdıOG
1Rui Patricio130
99Mile Svilar10

Savunma:

NoAdıOG
2Rick Karsdorp50
3Roger Ibanez120
6Chris Smalling130
14Diego Llorente20
19Zeki Çelik70
23Gianluca Mancini130
38Leonardo Spinazzola121
24Marash Kumbulla31

Orta Saha:

NoAdıOG
4Bryan Cristante140
7Lorenzo Pellegrini134
8Nemenja Matic120
20Mohamed Camara60
25Georginio Wijnaldum80
52Edoardo Bove91
59Nicola Zalewski110
62Cristian Volpato30
73Giacomo Faticanti10

Forvet:

NoAdıOG
9Tammy Abraham131
11Andrea Belotti133
21Paulo Dybala104
92Stephan El Shaarawy102

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

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