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Dünyadan Spor

Renault F1 Takımı, adını Alpine olarak değiştiriyor

Formula 1 takımlarından Renault, gelecek yıldan itibaren Alpine adıyla yarışacak.

Abdulkadir Karakaya   | 06.09.2020
Renault F1 Takımı, adını Alpine olarak değiştiriyor

Ankara

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Renault'un adının Alpine olarak değiştirileceği belirtildi.

Takımın yeni renklerinin ise Fransa bayrağını temsilen mavi, beyaz ve kırmızı olacağı kaydedildi.

Renault, F1'de gelecek sezon iki dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Fernando Alonso ve Fransız Esteban Ocon ile mücadele edecek.

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