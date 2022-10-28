Dolar
18.61
Euro
18.52
Altın
1,641.74
ETH/USDT
1,537.40
BTC/USDT
20,525.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ‘’Türkiye Yüzyılı’’ Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid'in 2 Brezilyalı futbolcusu İspanyol vatandaşı oldu

Real Madrid Kulübünün Brezilyalı futbolcuları Rodrygo Goes ve Eder Militao'ya İspanyol vatandaşı oldu.

Şenhan Bolelli   | 28.10.2022
Real Madrid'in 2 Brezilyalı futbolcusu İspanyol vatandaşı oldu

Madrid

Real Madrid'in Brezilyalı oyuncularından Vinicius Junior'un eylül ayında İspanyol vatandaşlığına alınmasının ardından Rodrygo ve Militao da bugün yemin ederek çifte vatandaşlık hakkını aldı.

İspanya'da kurallar gereği, futbol kulüpleri Avrupa Birliği (AB) dışından sadece 3 futbolcuyu ilk 11'lerinde oynatabiliyor.

İspanyol basını, takımındaki Brezilyalı futbolculara İspanyol pasaportu aldıran Real Madrid'in ara transfer döneminde istemesi halinde AB dışından rahat bir şekilde transfer yapabileceğini yazdı.

Eflatun-beyazlıların transfer listesinde, Borussia Dortmund'da oynayan 19 yaşındaki İngiliz orta saha oyunusu Jude Victor William Bellingham ve Brezilya'nın Palmeras takımında forma giyen 16 yaşındaki forvet Endrick Felipe Moreira de Sousa'nın olduğu iddia ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu açıklıyor
Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonda 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi
Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Eskişehir-İstanbul YHT hattında ek seferler devam ediyor
İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar birinci nesil 10 milyon pasaport vermiş olduk

Benzer haberler

Real Madrid'in 2 Brezilyalı futbolcusu İspanyol vatandaşı oldu

Real Madrid'in 2 Brezilyalı futbolcusu İspanyol vatandaşı oldu

Getafe, deplasmanda 1 puanı Enes Ünal'ın golüyle aldı

İspanya'da lider Real Madrid sahasında Sevilla'yı mağlup etti

Elche deplasmanında kazanan Real Madrid liderliğini sürdürdü

Elche deplasmanında kazanan Real Madrid liderliğini sürdürdü
Benzema'nın 'Altın Top'a uzanan başarı öyküsü

Benzema'nın 'Altın Top'a uzanan başarı öyküsü
El Clasico'yu kazanan Real Madrid liderliğe yükseldi

El Clasico'yu kazanan Real Madrid liderliğe yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet