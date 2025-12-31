Dolar
42.97
Euro
50.47
Altın
4,332.73
ETH/USDT
2,981.10
BTC/USDT
88,246.00
BIST 100
11,256.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid'de Kylian Mbappe'den kötü haber

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de yıldız oyuncu Kylian Mbappe sakatlandı.

Emre Aşıkçı  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Real Madrid'de Kylian Mbappe'den kötü haber

İstanbul

Kulübün açıklamasında, Mbappe'nin sol dizinde burkulma meydana geldiği ifade edildi.

İspanya basınına göre 27 yaşındaki Fransız futbolcu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul, Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden anlık izleniyor
İstanbul'da 2025'te suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarından 584 şüpheli tutuklandı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hakkari'de yapılacak 1557 konutun hak sahibi kurayla belirlendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İstihdamımız yaklaşık 33 milyon kişiyle tarihi zirveye çıkarıldı
RTÜK Başkanı Daniş: 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmıştır

Benzer haberler

Real Madrid'de Kylian Mbappe'den kötü haber

Real Madrid'de Kylian Mbappe'den kötü haber

AB ormanları 2025'teki yangınlarda kayıtlardaki en büyük kaybı yaşadı

Osimhen ve En-Nesyri, 2025'te Avrupa'nın en formda golcüleri arasında

HÜRJET'ten 2,6 milyar avroluk ihracat başarısı

HÜRJET'ten 2,6 milyar avroluk ihracat başarısı
ABD, İspanya'ya olası askeri ekipman satışını onayladı

ABD, İspanya'ya olası askeri ekipman satışını onayladı
İspanyolların yeni yıl hayali "Noel piyangosu"

İspanyolların yeni yıl hayali "Noel piyangosu"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet