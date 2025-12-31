Real Madrid'de Kylian Mbappe'den kötü haber
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de yıldız oyuncu Kylian Mbappe sakatlandı.
Kulübün açıklamasında, Mbappe'nin sol dizinde burkulma meydana geldiği ifade edildi.
İspanya basınına göre 27 yaşındaki Fransız futbolcu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
