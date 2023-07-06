Dolar
26.01
Euro
28.35
Altın
1,913.16
ETH/USDT
1,903.40
BTC/USDT
30,564.00
BIST 100
6,159.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, Fenerbahçeli milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yunus Kaymaz, Emre Doğan  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Real Madrid ve Fenerbahçe'nin transfer konusunda anlaşmaya vardığı ve Arda Güler'in 6 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Milli futbolcu, yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerde basına tanıtılacak.

Dünya devinden Türkçe paylaşım

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, Arda Güler'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla da takipçilerine duyurdu.

Arda Güler'in transferinden önce Türkçe "yükleniyor" paylaşımını yapan başkent ekibi, sonraki paylaşımlarında transferi ve detaylarını açıkladı.

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili detayları paylaştı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Arda Güler'in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20 milyon avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bonservis bedeli dışında 18 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid'in azami 10 milyon avro bonus bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Arda Güler'in başka bir kulübe transferi durumunda Real Madrid'in elde edeceği bonservis bedelinin yüzde 20'sinin de Fenerbahçe'ye verileceği ifade edildi.

FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin de Real Madrid tarafından ödeneceği kaydedildi.

Arda Güler, Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya gitti

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Arda Güler, Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya gitti.

Real Madrid ve Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Arda Güler, sağlık kontrolü ve sözleşme imzalamak için İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla İspanya'nın başkenti Madrid'e hareket etti.

Basın mensuplarına açıklamada bulunmayan milli futbolcunun polisler eşliğinde sıkı güvenlik önlemleriyle terminale giriş yapması dikkati çekti.

Madrid ekibiyle 6 yıllık anlaşma sağlayan ve bu akşam sözleşme imzalaması beklenen Arda Güler, yarın kulüp başkanı Florentino Perez'in de katılımıyla basına tanıtılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Köpek saldırısına uğrayan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor
Deniz Kaşifi yeniden Marmara Denizi’nde
Samsun'da boğulma vakalarının önüne geçmek için cankurtaranlar tatbikat yaptı
Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
RTÜK'ten Merdan Yanardağ'ın sözleri dolayısıyla Tele 1'e ceza

Benzer haberler

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

Arda Güler: Hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçe'm, her zaman kalbimde olacaksın

Fenerbahçe, Arda Güler'in transferi için Real Madrid ile görüşmelere başladı

Real Madrid, Arda Güler ile bu akşam sözleşme imzalayarak yarın tanıtımını yapacak

Real Madrid, Arda Güler ile bu akşam sözleşme imzalayarak yarın tanıtımını yapacak
İspanya'da spor basınının manşetlerinde Arda Güler yer alıyor

İspanya'da spor basınının manşetlerinde Arda Güler yer alıyor
FIFA, Arda Güler'in attığı golün Puskas ödülüne aday olabileceğini duyurdu

FIFA, Arda Güler'in attığı golün Puskas ödülüne aday olabileceğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet