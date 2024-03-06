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Real Madrid forması giyen Bellingham'a 2 maç ceza

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Real Madrid'de forma giyen Jude Bellingham, 2 maçtan men cezası aldı.

Yunus Kaymaz  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Real Madrid forması giyen Bellingham'a 2 maç ceza

İstanbul

İspanya Futbol Federasyonu, ligde Valencia ile oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle 20 yaşındaki futbolcuya 2 maçtan men cezası verdi.

Sezon öncesinde Borussia Dortmund'dan transfer edilen ve attığı 16 golle Real Madrid'in en skorer oyuncusu olan Bellingham, ligde Celta Vigo ve Osasuna maçlarında forma giyemeyecek.

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