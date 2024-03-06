Real Madrid forması giyen Bellingham'a 2 maç ceza
İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Real Madrid'de forma giyen Jude Bellingham, 2 maçtan men cezası aldı.
İstanbul
İspanya Futbol Federasyonu, ligde Valencia ile oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle 20 yaşındaki futbolcuya 2 maçtan men cezası verdi.
Sezon öncesinde Borussia Dortmund'dan transfer edilen ve attığı 16 golle Real Madrid'in en skorer oyuncusu olan Bellingham, ligde Celta Vigo ve Osasuna maçlarında forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.