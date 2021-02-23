Euro
8.58
Dolar
7.06
BIST 100
1,524.98
Altın
1,808.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Betis Türk dijital para platformuyla iş birliği anlaşması imzaladı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Türk dijital para platformu Bitci Teknoloji ile sponsorluk ve iş birliği anlaşması imzaladı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 23.02.2021
Real Betis Türk dijital para platformuyla iş birliği anlaşması imzaladı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, Bitci firması ile ortaklaşa Real Betis Taraftar Token'ları üretileceği belirtildi.

Anlaşmaya göre, Türk dijital para platformunun logosu, Real Betis forması ve stadyumunda yer alacak.

Türk dijital para platformu, geçen hafta İskoçya temsilcisi Rangers ile de sponsorluk ve iş birliği anlaşması imzalamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 865 bini geçti
Ukrayna'da AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildi
Kovid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi
Ordu'da sağlık ekipleri karda 2 kilometre yürüyerek ulaştıkları hastaya Kovid-19 aşısı yaptı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (23 Şubat 2021)

Benzer haberler

Real Betis Türk dijital para platformuyla iş birliği anlaşması imzaladı

Real Betis Türk dijital para platformuyla iş birliği anlaşması imzaladı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, laboratuvar deneylerini sanal ortama taşıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala: Önceliğimiz Yukarı Karabağ'da spesifik olarak güvenlik ve istikrarı sağlamak