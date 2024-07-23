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Ralli pilotu Kerem Kazaz, Letonya Rallisi'ni ikinci sırada tamamladı

Ralli pilotu Kerem Kazaz, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) kapsamında düzenlenen Letonya Rallisi'ni ikinci sırada tamamladı.

Erkan Tiryaki  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Ralli pilotu Kerem Kazaz, Letonya Rallisi'ni ikinci sırada tamamladı

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, WRC3 kategorisinden yarışan 18 yaşındaki Kerem'in ekip arkadaşı Corentin Silvestre'yle 4 gün süren yarışta 300 kilometrelik parkuru ikinci olarak bitirdiği ifade edildi.

Letonya'daki WRC Masterlar Kupası'nda ise direksiyon başına geçen Uğur Soylu-Şener Güray ikilisinin üçüncü olduğu kaydedildi.

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