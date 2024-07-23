Ralli pilotu Kerem Kazaz, Letonya Rallisi'ni ikinci sırada tamamladı
Ralli pilotu Kerem Kazaz, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) kapsamında düzenlenen Letonya Rallisi'ni ikinci sırada tamamladı.
Ankara
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, WRC3 kategorisinden yarışan 18 yaşındaki Kerem'in ekip arkadaşı Corentin Silvestre'yle 4 gün süren yarışta 300 kilometrelik parkuru ikinci olarak bitirdiği ifade edildi.
Letonya'daki WRC Masterlar Kupası'nda ise direksiyon başına geçen Uğur Soylu-Şener Güray ikilisinin üçüncü olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.