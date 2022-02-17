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PSG'nin yıldız futbolcusu Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaklarına inancı tam

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Lionel Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediklerini belirterek, "En güçlü ekipler hedeflerine ulaşır. (PSG) de bu yolda." dedi.

Yusuf Özcan   | 17.02.2022
PSG'nin yıldız futbolcusu Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaklarına inancı tam Fotoğraf: Loic Baratoux/AA

Paris

Messi, PSG dergisine verdiği özel demeçte, en iyi takımların yarıştığı ve en ufak hatanın ekibi kupadan elediği için UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın zor olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecekleri bir takıma sahip olduklarını ifade eden Arjantinli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kupasını müzelerine götürmek istediklerini kaydetti.

Lionel Messi, "En güçlü ekipler hedeflerine ulaşır. (PSG) de bu yolda. Olduğumuzdan daha güçlü olmaya çalışıyoruz." dedi.

Büyük takımların defansta, hücumda ve sahanın her alanında iyi performans göstermesi gerektiğin ifade eden Messi, bunun kolektif halinde yapma kapasitesine bağlı olduğunu belirtti.

Messi, Ligue 1'in son yıllarda iyi geliştiğini belirterek, "PSG buna çok katkıda bulundu. Kulüp, Ligue 1'in dünyadaki görünürlüğünü önemli ölçüde artırdı. Bugün (Ligue 1) çok rekabetçi bir lig. Her hangi bir ekip seni yenebilir. Bugün bu sporda (futbolda) her maçı kazanmak artık giderek zor hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

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