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PSG, Dünya Kupası arasına farklı galibiyetle girdi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Auxerre'i 5-0 mağlup etti.

Yunus Kaymaz   | 13.11.2022
PSG, Dünya Kupası arasına farklı galibiyetle girdi Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

İstanbul

2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesinde sahasında Auxerre'i ağırlayan PSG, ilk yarıyı Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda Carlos Soler, Achraf Hakimi, Renato Sanches ve Hugo Ekitike'nin golleriyle farka giden PSG, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Lider PSG bu galibiyetle puanını 41'e çıkarırken, Auxerre ise 13 puanda kaldı.


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