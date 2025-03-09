Premier Lig'deki Manchester United-Arsenal maçında kazanan çıkmadı
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.
Ankara
Old Trafford'da Arsenal'i ağırlayan Manchester United, kaptanı Bruno Fernandes'in 45+2. dakikada attığı güzel serbest vuruş golüyle öne geçti: 1-0.
Arsenal, 74. dakikada Declan Rice'ın kaydettiği golle skora dengeyi getirirken karşılaşma da 1-1 berabere tamamlandı.
Bu sonuçla ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan Arsenal, 55 puanla ikinci basamakta yer aldı.
Ligde son 5 maçta 4. kez puan kaybeden Manchester United ise 34 puanla 14. sırada bulunuyor.