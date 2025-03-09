Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,050.00
BTC/USDT
83,356.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu - VTR
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Premier Lig'deki Manchester United-Arsenal maçında kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.

Selçuk Buğra Gökalp  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Premier Lig'deki Manchester United-Arsenal maçında kazanan çıkmadı

Ankara

Old Trafford'da Arsenal'i ağırlayan Manchester United, kaptanı Bruno Fernandes'in 45+2. dakikada attığı güzel serbest vuruş golüyle öne geçti: 1-0.

Arsenal, 74. dakikada Declan Rice'ın kaydettiği golle skora dengeyi getirirken karşılaşma da 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan Arsenal, 55 puanla ikinci basamakta yer aldı.

Ligde son 5 maçta 4. kez puan kaybeden Manchester United ise 34 puanla 14. sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğuda bazı iller için çığ uyarısı
Ece Gürel'e "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli imam hatip Kasım Yağcıoğlu'nun cenaze törenine katıldı
Bakan Fidan: Suriye hükümetinin sürdürdüğü politika, provokasyonla rayından çıkarılmaya çalışılıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kasım Yağcıoğlu için taziye mesajı

Benzer haberler

Premier Lig'deki Manchester United-Arsenal maçında kazanan çıkmadı

Premier Lig'deki Manchester United-Arsenal maçında kazanan çıkmadı

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, tarihe geçmeye devam ediyor

Liverpool'un 2023-24 sezonundaki mali kaybı 57 milyon sterlin

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, iki maç men cezası aldı

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, iki maç men cezası aldı
Manchester United, tasarruf için stadındaki personel kantinini kapatıyor

Manchester United, tasarruf için stadındaki personel kantinini kapatıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet