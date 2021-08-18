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Polonyalı atlet Andrejczyk, bir bebeğin kalp ameliyatı için olimpiyat madalyasını açık artırmada sattı

Polonyalı Maria Andrejczyk, ülkesindeki bir bebeğin kalp ameliyatı için 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar cirit atmada kazandığı gümüş madalyayı açık artırmada sattı.

Hüseyin Burak Demirer   | 18.08.2021
Polonyalı atlet Andrejczyk, bir bebeğin kalp ameliyatı için olimpiyat madalyasını açık artırmada sattı

Ankara

Andrejczyk, geçen hafta Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ameliyat olması gereken 8 aylık Miloszek Malysa için düzenlenen bağış kampanyasından bahsederek, yardımcı olmak amacıyla kariyerindeki tek olimpiyat madalyasını açık artırmaya çıkaracağını belirtti.

25 yaşındaki sporcu, sonrasında Instagram hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, müzayedeyi, Zabka şirketinin (Polonya'daki bir süpermarket zinciri) kazandığı ve kampanya sonucu yarım milyon zlotiden (yaklaşık 1,1 milyon lira) fazla bağış toplandığı bilgisini verdi.

Zabka firması ise Miloszek'in operasyonunu karşılamaya ve örnek davranışından dolayı madalyanın Andrejczyk'te kalması gerektiğine karar verdiklerini Twitter hesabından duyurdu.

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