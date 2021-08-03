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Polonya'dan Tokyo 2020'den 'zorla ülkesine gönderilmeye çalışılan' sporcuya insani vize

Polonya'nın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katıldığı takım antrenörlerini eleştirmesi sonrası ülkesine gönderilmeyi reddeden Belaruslu sprinter Tsimanouskaya'ya, "insani vize" sağladığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 03.08.2021
Polonya'dan Tokyo 2020'den 'zorla ülkesine gönderilmeye çalışılan' sporcuya insani vize

Tokyo

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, ülkesinin Belaruslu sprinter Krystsina Tsimanouskaya'ya insani vize verdiğini açıkladı.

Przydacz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sporculuk kariyerini sürdürmesi için 24 yaşındaki Tsimanouskaya için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.

Haberde, Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliğine dün giriş yapan Tsimanouskaya'nın resmi işlemler sonrası Polonya'ya gideceği bildirildi.

Yerel koruma statüsü

Kyodo ajansının haberine göre, sosyal medyaya yüklenen videoda, kadın koşucu Tsimanouskaya'nın, takım koçlarını eleştirdiği görülmüştü.

Videoda "Baskı altına alındım ve rızam olmadan beni ülkeme geri göndermeye çalışıyorlar." ifadesini kullanan Tsimanouskaya, ülkesine geri gönderilmek istenmişti.

Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçağa binmeyi reddeden Tsimanouskaya, yerel emniyet güçlerinden koruma statüsü talebinde bulunmuştu.

IOC hamlesi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, Tsimanouskaya'nın geceyi Haneda yakınlarında bir otelde geçirdiğini ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile yerel emniyet güçlerinin irtibat halinde olduğunu söylemişti.

Olaya yönelik Belarus Ulusal Olimpik Komitesi'nden açıklama beklediklerini söyleyen Adams, "IOC ve Tokyo 2020, gelecek günlerde atılacak sonraki adıma karar vermek üzere Japon otoriteleriyle iletişim kurmaya devam edecek." demişti.

Komite başkanlığını, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun oğlu Viktor Lukaşenko'nun yürüttüğü biliniyor.

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