Perez, 2026 sonuna kadar Red Bull F1 Takımı'nda kalacak
Formula 1'de son 2 yılın takımlar şampiyonu Red Bull, Meksikalı pilotu Sergio Perez'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.
Ankara
Takımın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki Perez ile 2026 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.
Önceki 3 sezonda 44 yarış kazanarak şampiyon olan, 2024'te ise 5 zaferi bulunan takım arkadaşı Max Verstappen'e ayak uydurmakta zorlanan Perez, 2021'de geldiği Red Bull'da 5 yarış birinciliği elde etti.
2011'de başladığı F1'de 39 kez podyuma çıkan Perez, kariyerinin ilk birinciliğine, Racing Point takımı adına yarıştığı 2020 Sakhir Grand Prix'sinde ulaşmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.