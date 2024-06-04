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Perez, 2026 sonuna kadar Red Bull F1 Takımı'nda kalacak

Formula 1'de son 2 yılın takımlar şampiyonu Red Bull, Meksikalı pilotu Sergio Perez'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Perez, 2026 sonuna kadar Red Bull F1 Takımı'nda kalacak

Ankara

Takımın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki Perez ile 2026 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Önceki 3 sezonda 44 yarış kazanarak şampiyon olan, 2024'te ise 5 zaferi bulunan takım arkadaşı Max Verstappen'e ayak uydurmakta zorlanan Perez, 2021'de geldiği Red Bull'da 5 yarış birinciliği elde etti.

2011'de başladığı F1'de 39 kez podyuma çıkan Perez, kariyerinin ilk birinciliğine, Racing Point takımı adına yarıştığı 2020 Sakhir Grand Prix'sinde ulaşmıştı.

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