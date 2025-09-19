Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek.
Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 21 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 3, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Oscar Piastri (Avustralya): 324
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 293
3. Max Verstappen (Hollanda): 230
4. George Russell (Büyük Britanya): 194
5. Charles Leclerc (Monako): 163
Takımlar
1. McLaren: 617
2. Ferrari: 280
3. Mercedes: 260
4. Red Bull Racing: 239
5. Williams: 86