Dolar
41.39
Euro
48.77
Altın
3,654.77
ETH/USDT
4,540.40
BTC/USDT
116,944.00
BIST 100
11,099.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da düzenlenen devir teslim töreninde konuşuyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek.

Yunus Kaymaz  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Londra

Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 21 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 3, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 324

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 293

3. Max Verstappen (Hollanda): 230

4. George Russell (Büyük Britanya): 194

5. Charles Leclerc (Monako): 163

Takımlar

1. McLaren: 617

2. Ferrari: 280

3. Mercedes: 260

4. Red Bull Racing: 239

5. Williams: 86

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanlığından İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu açıklaması
Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı
Aydın, Antalya ve Muğla'daki yangınlara müdahale sürüyor
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 17 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı
Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hakları yeniden düzenlendi

Benzer haberler

Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet