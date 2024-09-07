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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Paris'te yüzme kategorisinde Umut Ünlü, sıralamada birinci olarak finale yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, finale yükseldi.

Erkan Tiryaki  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Paris'te yüzme kategorisinde Umut Ünlü, sıralamada birinci olarak finale yükseldi

Paris

Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut, 200 metre serbest S3 sınıfında elemelere çıktı.

Elemeleri genel sıralamada 3.20.29'luk zamanıyla yine birinci bitiren milli sporcu, adını finale yazdırdı.

Oyunlarda dün 50 metre serbestte altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan 23 yaşındaki Umut Ünlü'nün, madalyanın yine en büyük adayı olarak çıkacağı 200 metre serbest stilde final müsabakası, bu akşam TSİ 19.56'da yapılacak.

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