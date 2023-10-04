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Paris'te "tahtakurusu istilası" 2024'te olimpiyatların yapılacağı kentte endişeye yol açtı

Fransa'nın başkenti Paris'te hemen her yerde görülen tahtakuruları, 2024'te Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak kentte endişeleri arttırdı.

Alaattin Doğru  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Paris'te "tahtakurusu istilası" 2024'te olimpiyatların yapılacağı kentte endişeye yol açtı

Ankara

Ülke basınındaki haberlere göre, Paris'te yatakların yanı sıra, tren, metro, sinema ve hastanelerde de görülen tahtakuruları, hükümeti rahatsız edecek kadar büyüyen bir konu oldu.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede olduğu gibi haşerelerle mücadeleyi de öncelediklerini söyledi.

Veran, Paris'teki tahtakurularının iklim değişikliği nedeniyle çoğaldığını ileri sürdü.

Yabancı basının konuyu gündemine taşıması nedeniyle sorunun büyük gibi gözüktüğünü savunan Veran, hükümetin kararlı bir şekilde konuyu çözüme kavuşturacağını aktardı.

Sosyal medyaya da yansıyan çok sayıda görüntüde tahtakurularının Paris'te hemen her yerde görülmesi nedeniyle kent sakinleri ve esnaf gelecek yıl burada düzenlenecek olimpiyat organizasyonlarının olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor.

Uluslararası basında da sık sık haber konusu olan Paris'teki tahtakurusu "istilası" yüzünden muhalefet "ülkenin imajının zarar gördüğü" gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Sağ ve sol milletvekilleri, yıllar öncede bu soruna dikkati çektiklerini belirterek, hükümeti meseleyi göz ardı etmekle suçladı.

Model Adriana Lima da tahtakurularından yakındı

Diğer yandan Paris Moda Haftası'na katılmak için Paris'e gelen ünlü model Adriana Lima da, Paris'teki tahtakurularından yakındı.

Lima, Instagram hesabından bir resmini "İpucu... tahtakuruları" ifadesi ve gülücük emojisiyle paylaştı.

Tahtakurusu sorunu ülke gündeminden düşmezken, iktidar kanadı dün, mücadeleye yönelik aralıkta Meclise yasa tasarısı sunacağını duyurmuştu.

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