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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda geri sayıma geçildi: Son 100 gün

Paris 2024 Paralimpik Oyunları için geri sayım başlarken, organizasyon meşalesinin yanmasına 100 gün kaldı.

Erkan Tiryaki  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda geri sayıma geçildi: Son 100 gün

Ankara

Engelli sporcuların olimpiyatları olarak adlandırılan paralimpik oyunlar, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Paris'e dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu, engelleri aşarak gelecek. Toplam 22 spor dalında yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak.

Tam 100 gün sonra başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragby, tekerlekli sandalye tenis branşlarında sporcular mücadele edecek.

Türkiye'nin kotası 57'ye yükseldi

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı organizasyon yaklaştıkça artıyor.

Şu ana kadar Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Milli Takımı'nın yanı sıra atıcılık, masa tenisi, atletizm, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 57 milli sporcu kota aldı.

Branşların ve sporcu sayısının, temmuz ayına kadar yapılacak kota müsabakaları ve dünya sıralamasıyla daha da artması bekleniyor.

İki branşta takım olarak kota alındı

Türkiye, golbol ve futbolda takım olarak Paris 2024'e katılacak.

Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı 6, Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Milli Takımı'nı ise 10 kişi temsil edecek.

En çok bedensel engelli sporcular kota aldı

Paralimik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular elde etti.

Şu ana kadar bedensel engelli 37, görme engelli 19, özel sporculardan da 1 milli isim Paris 2024 için vize aldı.

Okçuluktan 9 kota

Bireysel branşlarda şu ana kadar Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na en fazla kota alan branş okçuluk oldu.

Okçulukta 9 isim Paris 2024'e gitmeye hak kazandı. Bu branşı tekvando (8), masa tenisi (7) ve atıcılık (6) takip etti. Türk sporcular atletizmde 5, yüzmede 4, badmintonda ise 2 kota aldı.

15 madalyanın 10'unu alanlar Paris'te

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve 9 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti.

Tokyo'da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris'te unvanlarını korumaya çalışacak.

Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocu Mahmut Bozteke, para atıcı Ayşegül Pehlivanlar, Paris 2024'te de yer almaya hak kazandı.

Kotalar

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşlar şöyle:

BranşSporcuDisiplin-sıkletKota alınan müsabaka
Para atıcılıkAysel ÖzganP2 Kadınlar 10 metre havalı tabancaDünya Kupası
Para atıcılıkAyşegül PehlivanlarP4 Karışık 50 metre tabancaDünya Şampiyonası
Para atıcılıkCevat KaragölP4 Karışık 50 metre tabancaDünya Şampiyonası
Para atıcılıkÇağla BaşR2 Kadınlar 10 metre havalı tüfekAvrupa Şampiyonası
Para atıcılıkErhan CoşkunerR3 Karışık 10 metre havalı tüfekDünya Şampiyonası
Para atıcılıkHakan ÇevikR5 Karışık 10 metre havalı tüfekDünya Kupası
Görme engelliler futbolErkek Milli Takım (10 kişi)B1Avrupa Şampiyonası
Görme Engelliler GolbolKadın Milli Takımı (6 kişi)GolbolIBSA Dünya Şampiyonası
Para atletizmMuhammed KhalvandiCirit atma F57Dünya Şampiyonası
Para atletizmHamide Doğangün800 metre T53Dünya Şampiyonası
Görme engelliler atletizmMikail Al1500 metre T13Dünya Şampiyonası
Görme engelliler atletizmOğuz Akbulut400 metre T12Dünya Şampiyonası
Görme engelliler atletizmSerkan Yıldırım100 metre T12Dünya Şampiyonası
Para okçulukBahattin HekimoğluErkekler W1Dünya Şampiyonası
Para okçulukYağmur ŞengülKadınlar klasik yayDünya Şampiyonası
Para okçulukYavuz PapağanErkekler klasik yayDünya Şampiyonası
Para okçulukSadık SavaşErkekler klasik yayDünya Şampiyonası
Para okçulukÖznur CüreKadınlar makaralı yayDünya Şampiyonası
Para okçulukSevgi YorulmazKadınlar makaralı yayDünya Şampiyonası
Para okçulukMerve Nur EroğluKadınlar klasik yayDünya Şampiyonası
Para okçulukYiğit Caner AydınErkekler W18. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri
Para okçulukNil MısırKadınlar W18. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri
Özel sporcular masa tenisiEbru AcerKadınlar Sınıf 11Virtus Global Oyunları
Para masa tenisiKübra KorkutKadınlar Sınıf 7Avrupa Şampiyonası
Para masa tenisiAbdullah ÖztürkErkekler Sınıf 4Avrupa Şampiyonası
Para masa tenisiNesim TuranErkekler Sınıf 4Dünya sıralaması
Para masa tenisiAli ÖztürkErkekler Sınıf 5Dünya sıralaması
Para masa tenisiNeslihan KavasKadınlar Sınıf 9Dünya sıralaması
Para masa tenisiMerve Cansu DemirKadınlar Sınıf 10Dünya sıralaması
Para tekvandoMahmut BoztekeK44 63 kiloDünya sıralaması
Para tekvandoAlican ÖzcanK44 58 kiloDünya sıralaması
Para tekvandoFatih ÇelikK44 70kiloDünya sıralaması
Para tekvandoMehmet Sami SaraçK44 +80 kiloDünya sıralaması
Para tekvandoMeryem Betül ÇavdarK44 52 kiloDünya sıralaması
Para tekvandoGamze GürdalK44 57 kiloDünya sıralaması
Para tekvandoSeçil ErK44 65 kiloDünya sıralaması
Para tekvandoNurcihan EkinciK44 47 kiloDünya sıralaması
Para yüzmeSevilay ÖztürkKadınlar S5Ülke kotası
Para yüzmeSümeyye BoyacıKadınlar S5Ülke kotası
Para yüzmeUmut ÜnlüErkekler S3/SM3Ülke kotası
Para yüzmeTurgut Aslan YaramanErkekler S7/SM7Ülke kotası
Para badmintonHalime YıldızSL3Dünya sıralaması
Para badmintonEmine SeçkinWH2Dünya sıralaması


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