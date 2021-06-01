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Para milli atlet Zübeyde Süpürgeci Avrupa şampiyonu oldu

Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, altın madalya kazandı.

Sinem Er,Muhammed Boztepe   | 01.06.2021
Para milli atlet Zübeyde Süpürgeci Avrupa şampiyonu oldu Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz şehrinde devam eden şampiyonada, T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan Zübeyde Süpürgeci, 16.83'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci oldu ve altın madalya kazandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Süpürgeci'yi kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar T54 kategorisi 100 metrede rekor kırarak altın madalyanın sahibi olan milli gururumuz Zübeyde Süpürgeci’yi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu milli sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli sporcularımız, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda çeşitli kategorilerdeki final yarışları sonucunda bizlere büyük mutluluk yaşatan derecelere imza atıyor. Organizasyonda Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Zübeyde Süpürgeci'yi, gümüş madalya kazanan Hamide Doğangün'ü ve bronz madalyanın sahibi olan Zeynep Acet ile Havva Elmalı'yı gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele eden diğer milli sporcularımıza başarılar diliyorum."

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