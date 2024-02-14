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Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda PAOK'u 1-0 mağlup etti

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finalinde PAOK'u 1-0 yendi.

Abdulkadir Karakaya  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda PAOK'u 1-0 mağlup etti

İstanbul

Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Panathinaikos, Toumba Stadı'nda PAOK'a konuk oldu.

Yeşil-beyazlı ekip, 53. dakikada Andraz Sporar'ın attığı gole mücadeleyi 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti.

Panathinaikoslu Anastasios Bakasetas ile PAOK'tan Taison arasında yaşanan gerginlik sonrası 79. dakikada her iki oyuncu da kırmızı kart gördü.

Panathinaikos, 21 Şubat Çarşamba günü rövanş maçında PAOK'u ağırlayacak.

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