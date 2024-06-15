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Özel sporculardan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın, bir bronz madalya

Özel sporcu Ebrar Keskin ile Eda Yıldırım, İsveç'te devam eden Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Özel sporculardan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın, bir bronz madalya

Ankara

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uppsala kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar gülle atmada piste çıkan 17 yaşındaki ay-yıldızlı özel sporcu Ebrar Keskin, 13,65 metre atarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporculardan Eda Yıldırım da kadınlar cirit atmada, altın madalyanın sahibi oldu ve Türkiye'ye cirit atma dalında özel sporcularda ilk altın madalyayı kazandırdı.

Ayrıca Eda Yıldırım, kadınlar gülle atmada da 12,40 metre atarak bronz madalya elde etti.

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