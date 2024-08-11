Dolar
33.50
Euro
36.60
Altın
2,431.11
ETH/USDT
2,664.00
BTC/USDT
61,124.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Oyunların 15. gününün sonunda 39 altın, 27 gümüş, 24 bronz madalya kazanan Çin, liderliğe yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününün sonunda 39 altın, 27 gümüş, 24 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında ABD'yi geçerek liderliğe yükseldi.

Bozhan Memiş  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Oyunların 15. gününün sonunda 39 altın, 27 gümüş, 24 bronz madalya kazanan Çin, liderliğe yükseldi

Paris

Paris'teki oyunların 15. gününde 6 altın,1bronz madalya kazanan Çin, toplamda madalya sayısını 90'a çıkardı.

ABD, günü 5 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamlayarak madalya sayısında 122'ye ulaştı ancak altın madalya sayısında Çin'in gerisinde kaldığı için ikinci sıraya geriledi.

Avustralya, 18 altın, 18 gümüş, 14 bronzla üçüncü, Japonya ise 18 altın, 12 gümüş, 13 bronzla dördüncü sırada günü tamamladı.

Türkiye listede 64. sırada

Oyunlarda 15 gün sonunda 90 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken Türkiye, 3 gümüş, 5 bronz madalyayla listede 64. sırada yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 15. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

Çin

39

27

24

90

ABD

38

42

42

122

Avustralya

18

18

14

50

Japonya

18

12

13

43

Fransa

16

24

22

62

Büyük Britanya

14

22

27

63

Güney Kore

13

8

9

30

Hollanda

13

7

12

32

Almanya

12

11

8

31

İtalya

11

13

15

39

Kanada

9

7

11

27

Yeni Zelanda

9

7

2

18

Özbekistan

8

2

3

13

Macaristan

5

7

6

18

İspanya

5

4

8

17

İsveç

4

4

3

11

Kenya

4

2

4

10

Norveç

4

1

3

8

İrlanda

4


3

7

Brezilya

3

7

10

20

Ukrayna

3

5

4

12

İran

3

5

2

10

Romanya

3

4

1

8

Gürcistan

3

2

1

6

Belçika

3

1

6

10

Bulgaristan

3

1

3

7

Çekya

3


2

5

Azerbaycan

2

2

2

6

Küba

2

1

5

8

Hırvatistan

2

1

3

6

Sırbistan

2

1

1

4

Slovenya

2

1


3

Tayvan

2


5

7

Avusturya

2


3

5

Hong Kong

2


2

4

Filipinler

2


2

4

Cezayir

2


1

3

Endonezya

2


1

3

İsrail

1

5

1

7

Polonya

1

3

5

9

Kazakistan

1

3

3

7

Jamaika

1

3

2

6

Güney Afrika

1

3

2

6

Tayland

1

3

2

6

Danimarka

1

2

5

8

İsviçre

1

2

5

8

Ekvador

1

2

2

5

Portekiz

1

2

1

4

Etiyopya

1

2


3

Yunanistan

1

1

6

8

Arjantin

1

1

1

3

Bahreyn

1

1

1

3

Mısır

1

1

1

3

Tunus

1

1

1

3

Botsvana

1

1


2

Şili

1

1


2

Saint Lucia

1

1


2

Uganda

1

1


2

Dominik Cumhuriyeti

1


2

3

Guatemala

1


1

2

Fas

1


1

2

Dominika

1



1

Pakistan

1



1

Türkiye


3

5

8

Meksika


3

2

5

Ermenistan


3

1

4

Kolombiya


3


3

Kırgızistan


2

4

6

Kuzey Kore


2

4

6

Litvanya


2

4

6

Hindistan


1

5

6

Moldova


1

3

4

Kosova


1

1

2

Güney Kıbrıs Rum Kesimi


1


1

Fiji


1


1

Ürdün


1


1

Moğolistan


1


1

Panama


1


1

Tacikistan



3

3

Grenada



2

2

Malezya



2

2

Arnavutluk



1

1

Fildişi Sahili



1

1

Yeşil Burun Adaları



1

1

Mülteci Olimpik Takımı



1

1

Peru



1

1

Porto Riko



1

1

Katar



1

1

Singapur



1

1

Slovakya



1

1

Zambiya



1

1

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'nın Salihli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
Bakan Kurum: Bozkurt'u ayağa kaldırdık
MİT'in yönettiği takas operasyonunu ABD Başkanı Biden canlı takip etti
Türkiye ve dünya gündemi
Diyarbakır'da "Radar Operasyonu"nda 16 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Benzer haberler

Oyunların 15. gününün sonunda 39 altın, 27 gümüş, 24 bronz madalya kazanan Çin, liderliğe yükseldi

Oyunların 15. gününün sonunda 39 altın, 27 gümüş, 24 bronz madalya kazanan Çin, liderliğe yükseldi

ABD'de Trump kampanyasının e-postalarına saldırı iddiası

ABD'de Kongre baskınına katılan Dempsey'e 20 yıl hapis cezası

Olimpiyat madalyasıyla jübile yapan Taha Akgül'ün hedefi Türkiye'ye hizmet etmek

Olimpiyat madalyasıyla jübile yapan Taha Akgül'ün hedefi Türkiye'ye hizmet etmek
ABD, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında yaşanan sivil kayıplardan "derin endişe" duyuyor

ABD, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında yaşanan sivil kayıplardan "derin endişe" duyuyor
ABD'de son ankette Harris, seçimi belirleyecek "salıncak eyaletler"de Trump'ı geride bıraktı

ABD'de son ankette Harris, seçimi belirleyecek "salıncak eyaletler"de Trump'ı geride bıraktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet