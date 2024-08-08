Oyunlarda 12. günün sonunda 27 altın, 35 gümüş ve 32 bronz madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12. günün sonunda 27 altın, 35 gümüş ve 32 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.
Paris
Paris'te gerçekleştirilen oyunların 12. gününde 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan ABD, ilk sıradaki yerini korudu.
Günü 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 65 madalyaya ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.
Avustralya; 18 altın, 12 gümüş ve 11 bronzla üçüncü, ev sahibi Fransa ise 13 altın, 17 gümüş, 21 bronzla dördüncü sırada.
Türkiye listede 58. sırada
Oyunlarda 12. gün sonunda 80 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede Kırgızistan ile birlikte 58. sırada bulunuyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:
Ülke
Altın
Gümüş
Bronz
Toplam
ABD
27
35
32
94
Çin
25
23
17
65
Avustralya
18
12
11
41
Fransa
13
17
21
51
Büyük Britanya
12
17
20
49
Güney Kore
12
8
7
27
Japonya
12
6
13
31
İtalya
9
10
8
27
Hollanda
9
5
6
20
Almanya
8
5
5
18
Kanada
6
4
9
19
İrlanda
4
3
7
Yeni Zelanda
3
6
1
10
Romanya
3
4
1
8
Macaristan
3
3
2
8
İsveç
3
3
2
8
Ukrayna
3
2
3
8
Brezilya
2
5
7
14
İspanya
2
3
6
11
Hırvatistan
2
1
3
6
Küba
2
1
2
5
Azerbaycan
2
1
3
Belçika
2
3
5
Hong Kong
2
2
4
Filipinler
2
2
4
Sırbistan
2
2
İsrail
1
4
1
6
Kazakistan
1
3
3
7
Jamaika
1
3
1
5
İsviçre
1
2
4
7
Tayland
1
2
2
5
Gürcistan
1
2
1
4
Danimarka
1
2
3
Yunanistan
1
1
5
7
Polonya
1
1
4
6
Kenya
1
1
3
5
Güney Afrika
1
1
2
4
Şili
1
1
2
Ekvador
1
1
2
Saint Lucia
1
1
2
Uganda
1
1
2
Tayvan
1
4
5
İran
1
2
3
Özbekistan
1
2
3
Çekya
1
1
2
Guatemala
1
1
2
Norveç
1
1
2
Cezayir
1
1
Arjantin
1
1
Bahreyn
1
1
Dominika
1
1
Fas
1
1
Slovenya
1
1
Kuzey Kore
2
3
5
Ermenistan
2
1
3
Meksika
2
1
3
Etiyopya
2
2
Kırgızistan
1
3
4
Türkiye
1
3
4
Litvanya
1
2
3
Kosova
1
1
2
Tunus
1
1
2
Kolombiya
1
1
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
1
1
Fiji
1
1
Moğolistan
1
1
Hindistan
3
3
Tacikistan
3
3
Dominik Cumhuriyeti
2
2
Malezya
2
2
Moldova
2
2
Avusturya
1
1
Yeşil Burun Adaları
1
1
Mısır
1
1
Grenada
1
1
Endonezya
1
1
Peru
1
1
Portekiz
1
1
Slovakya
1
1
Zambiya
1
1