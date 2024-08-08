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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Oyunlarda 12. günün sonunda 27 altın, 35 gümüş ve 32 bronz madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12. günün sonunda 27 altın, 35 gümüş ve 32 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.

Bozhan Memiş  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Oyunlarda 12. günün sonunda 27 altın, 35 gümüş ve 32 bronz madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü

Paris

Paris'te gerçekleştirilen oyunların 12. gününde 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan ABD, ilk sıradaki yerini korudu.

Günü 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 65 madalyaya ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Avustralya; 18 altın, 12 gümüş ve 11 bronzla üçüncü, ev sahibi Fransa ise 13 altın, 17 gümüş, 21 bronzla dördüncü sırada.

Türkiye listede 58. sırada​​​​​​​

Oyunlarda 12. gün sonunda 80 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede Kırgızistan ile birlikte 58. sırada bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

ABD

27

35

32

94

Çin

25

23

17

65

Avustralya

18

12

11

41

Fransa

13

17

21

51

Büyük Britanya

12

17

20

49

Güney Kore

12

8

7

27

Japonya

12

6

13

31

İtalya

9

10

8

27

Hollanda

9

5

6

20

Almanya

8

5

5

18

Kanada

6

4

9

19

İrlanda

4


3

7

Yeni Zelanda

3

6

1

10

Romanya

3

4

1

8

Macaristan

3

3

2

8

İsveç

3

3

2

8

Ukrayna

3

2

3

8

Brezilya

2

5

7

14

İspanya

2

3

6

11

Hırvatistan

2

1

3

6

Küba

2

1

2

5

Azerbaycan

2

1


3

Belçika

2


3

5

Hong Kong

2


2

4

Filipinler

2


2

4

Sırbistan

2



2

İsrail

1

4

1

6

Kazakistan

1

3

3

7

Jamaika

1

3

1

5

İsviçre

1

2

4

7

Tayland

1

2

2

5

Gürcistan

1

2

1

4

Danimarka

1

2


3

Yunanistan

1

1

5

7

Polonya

1

1

4

6

Kenya

1

1

3

5

Güney Afrika

1

1

2

4

Şili

1

1


2

Ekvador

1

1


2

Saint Lucia

1

1


2

Uganda

1

1


2

Tayvan

1


4

5

İran

1


2

3

Özbekistan

1


2

3

Çekya

1


1

2

Guatemala

1


1

2

Norveç

1


1

2

Cezayir

1



1

Arjantin

1



1

Bahreyn

1



1

Dominika

1



1

Fas

1



1

Slovenya

1



1

Kuzey Kore


2

3

5

Ermenistan


2

1

3

Meksika


2

1

3

Etiyopya


2


2

Kırgızistan


1

3

4

Türkiye


1

3

4

Litvanya


1

2

3

Kosova


1

1

2

Tunus


1

1

2

Kolombiya


1


1

Güney Kıbrıs Rum Kesimi


1


1

Fiji


1


1

Moğolistan


1


1

Hindistan



3

3

Tacikistan



3

3

Dominik Cumhuriyeti



2

2

Malezya



2

2

Moldova



2

2

Avusturya



1

1

Yeşil Burun Adaları



1

1

Mısır



1

1

Grenada



1

1

Endonezya



1

1

Peru



1

1

Portekiz



1

1

Slovakya



1

1

Zambiya



1

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