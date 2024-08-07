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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Oyunlarda 11. günün sonunda 24 altın, 31 gümüş ve 31 bronz madalya kazanan ABD, yeniden liderliğe yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. günün sonunda 24 altın, 31 gümüş ve 31 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında bir günlük aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi.

Bozhan Memiş  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Oyunlarda 11. günün sonunda 24 altın, 31 gümüş ve 31 bronz madalya kazanan ABD, yeniden liderliğe yükseldi

Paris

Paris'te gerçekleştirilen oyunların 11. gününde 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, Çin'i geçerek zirveye kuruldu.

Günü 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 59 madalyaya ulaşarak ikinci sırada yer aldı.

Avustralya üçüncü sıradaki yerini korumayı başarırken, ev sahibi Fransa da dördüncü olarak yoluna devam etti.

Türkiye listede 54. sırada​​​​​​​

Oyunlarda 11. günün sonunda 76 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla listede 54. sırada bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

ABD

24

31

31

86

Çin

22

21

16

59

Avustralya

14

12

9

35

Fransa

13

16

19

48

Büyük Britanya

12

15

19

46

Güney Kore

11

8

7

26

Japonya

11

6

12

29

İtalya

9

10

7

26

Hollanda

8

5

6

19

Almanya

8

5

4

17

Kanada

6

4

8

18

İrlanda

4


3

7

Yeni Zelanda

3

5

1

9

Macaristan

3

3

2

8

İsveç

3

3

2

8

Romanya

3

3

1

7

Brezilya

2

5

6

13

Ukrayna

2

2

3

7

Hırvatistan

2

1

2

5

Belçika

2


3

5

Hong Kong

2


2

4

Filipinler

2


1

3

Azerbaycan

2



2

Sırbistan

2



2

İsrail

1

4

1

6

İspanya

1

3

5

9

İsviçre

1

2

4

7

Gürcistan

1

2

1

4

Yunanistan

1

1

5

7

Kazakistan

1

1

3

5

Kenya

1

1

2

4

Güney Afrika

1

1

2

4

Şili

1

1


2

Danimarka

1

1


2

Saint Lucia

1

1


2

Uganda

1

1


2

Tayvan

1


4

5

Özbekistan

1


2

3

Küba

1


1

2

Çekya

1


1

2

Guatemala

1


1

2

Cezayir

1



1

Arjantin

1



1

Bahreyn

1



1

Dominika

1



1

Ekvador

1



1

Norveç

1



1

Slovenya

1



1

Jamaika


3

1

4

Kuzey Kore


2

3

5

Meksika


2

1

3

Etiyopya


2


2

Polonya


1

3

4

Türkiye


1

2

3

Kırgızistan


1

1

2

Kosova


1

1

2

Tayland


1

1

2

Ermenistan


1


1

Kolombiya


1


1

Fiji


1


1

Moğolistan


1


1

Tunus


1


1

Hindistan



3

3

Tacikistan



3

3

Dominik Cumhuriyeti



2

2

Litvanya



2

2

Malezya



2

2

Moldova



2

2

Avusturya



1

1

Yeşil Burun Adaları



1

1

Mısır



1

1

Grenada



1

1

Endonezya



1

1

İran



1

1

Portekiz



1

1

Slovakya



1

1

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