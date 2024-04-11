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Olympiakos Teknik Direktörü Mendilibar: Rövanşa kendimize çok güvenir şekilde gitmeyeceğiz ve ayağımızı yere basacağız

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'yi sahasında 3-2 mağlup eden Yunanistan ekibi Olympiakos'ta teknik direktör Mendilibar, rövanş maçına kendilerine çok güvenmeden gideceklerini ve ayaklarının yere basacağını söyledi.

Bozhan Memiş  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Olympiakos Teknik Direktörü Mendilibar: Rövanşa kendimize çok güvenir şekilde gitmeyeceğiz ve ayağımızı yere basacağız

Atina

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jose Luis Mendilibar, skorun 3-0'dan 3-2 gelmesi sebebiyle deplasmanda iyi oynamaları gerektiğini vurguladı.

Skorun 3-2 olmasıyla rövanşa çok rahat gidemeyeceklerini dile getiren Mendilibar, "3-0 kazansaydık bile ikinci maç iyi gitmeyebilirdi. Rövanşa kendimize çok güvenir şekilde gitmeyeceğiz ve ayağımızı yere basacağız. Küçük bir avantajımız var, rövanşta daha dikkatli olacağız. İlk maçta skor ne olursa olsun tur atladığımızı bilemeyiz. Sadece galip geldiğimiz için biraz sevinçliyiz." açıklamasını yaptı.

İkinci yarının başında üçüncü golü bulduklarını ancak her şeyin penaltı golünden sonra değiştiğini söyleyen Mendilibar, şöyle konuştu:

"Yediğimiz bu golle karşı takıma güç verdik. İkinci yarıya iyi başladık. Bütün devre o kadar kötü değildi ama en önemli pozisyon penaltı pozisyonuydu. Bu hafta sonunda bir ara olacak, biraz dinleneceğiz. Süper Lig, bize ve PAOK'a dinlenmemiz için zaman verdi. Bunu kullanarak gelecek maçta daha iyi oynayacağız."

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