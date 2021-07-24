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Dünyadan Spor

Olimpiyatların ilk gününde Çin 3 altınla ilk sırada yer aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesinin yaşandığı ilk gün sonunda Çin genel sıralamada birinci sırada yer aldı.

Ercan Doğan   | 24.07.2021
Olimpiyatların ilk gününde Çin 3 altınla ilk sırada yer aldı

Istanbul

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ilk gününde 3 altın ve bir bronz madalya kazanan Çin, madalya sıralamasında zirveye yerleşti.

İlk gün mücadelesini birer altın ve gümüş madalyayla tamamlayan İtalya ile Japonya ikinci ve üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Kosovalı judocu Distria Krasniqi, kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı. Krasniqi, ülkesine olimpiyat tarihindeki ikinci madalyayı getirdi

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