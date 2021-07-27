Euro
10.13
Dolar
8.56
BIST 100
1,359.02
Altın
1,797.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Olimpiyatların 4. gününde Japonya madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü gün tamamlanırken ev sahibi Japonya, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.

Ercan Doğan   | 27.07.2021
Olimpiyatların 4. gününde Japonya madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu

Tokyo

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun dördüncü gün mücadelesinin ardından Japonya 10 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı.

ABD 9 altın, 8'er gümüş ve bronz madalyayla ikinci sırada bulunurken, Çin 9 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyayla dördüncü günü üçüncü sırada tamamladı.

Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 49. sırada bulunuyor.

Olimpiyatlarda 4. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1. Japonya103518
2. ABD98825
3. Çin95721
4. Rusya Olimpiyat Komitesi77418
5. Büyük Britanya45413
6. Güney Kore32510
7. Avustralya3159
8. Kanada2338
9. Fransa2237
10. Almanya2-35
49. Türkiye--22
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte 120 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Kocaeli'de aşı olmayanlar çağrı merkezlerinden aranarak ikna ediliyor
Kamboçya Hindistan'dan ithal edilen etlerde yeni tip koronavirüs tespit etti
Dünya genelinde 3 milyar 930 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İsrail’de son 4 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde 18 milli sporcu mücadele edecek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde 18 milli sporcu mücadele edecek

Olimpiyatların 4. gününde Japonya madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının dördüncü gününde Türk sporcuların karşılaşmaları tamamlandı

İsrail'in Kovid-19 nedeniyle Türkiye'yi kırmızı ülkeler kategorisine almasına tepki

İsrail'in Kovid-19 nedeniyle Türkiye'yi kırmızı ülkeler kategorisine almasına tepki
Milli yüzücü Yiğit Aslan, Tokyo 2020'ye veda etti

Milli yüzücü Yiğit Aslan, Tokyo 2020'ye veda etti
Van'ın İran sınırı modüler duvar ve teknolojik imkanlarla daha güvenli olacak

Van'ın İran sınırı modüler duvar ve teknolojik imkanlarla daha güvenli olacak