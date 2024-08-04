Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisi erkekler bireyselde altın madalyayı Çinli Zhendong Fan kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisi erkekler bireyselde Çinli Zhendong Fan, altın madalya aldı.
İstanbul
Souht Paris Arena 4'te gerçekleştirilen müsabakaların finalinde İsveçli Truls Moregard'ı 4-1 yenen Zhendong Fan, şampiyon oldu.
Masa tenisi erkekler bireyselde Moregard gümüş, Brezilyalı Hugo Calderano'yu 4-0 mağlup eden Felix Lebrun ise bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.