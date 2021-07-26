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Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alan kaykayda altın madalyayı Japon sporcular kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde kadınlar kaykay mücadelesinde madalya kazanan sporcular belli oldu.

Ercan Doğan   | 26.07.2021
Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alan kaykayda altın madalyayı Japon sporcular kazandı

Tokyo

Ariake Sports Park'ta gerçekleştirilen ve olimpiyatlarda ilk kez yer alan kaykayda kadınlar sokak disiplin yarışında altın madalyayı ev sahibi Japonya'nın sporcusu Momiji Nishiya elde etti.

Brezilyalı Rayssa Leal gümüş madalya alırken, Japon Funa Nakayama ise bronz madalya kazandı.

Dün gerçekleşen kaykay branşında erkekler sokak disiplin yarışında da altın madalyayı Japon sporcu Yuto Horigome elde etmişti.

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