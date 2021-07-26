Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alan kaykayda altın madalyayı Japon sporcular kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde kadınlar kaykay mücadelesinde madalya kazanan sporcular belli oldu.
Tokyo
Ariake Sports Park'ta gerçekleştirilen ve olimpiyatlarda ilk kez yer alan kaykayda kadınlar sokak disiplin yarışında altın madalyayı ev sahibi Japonya'nın sporcusu Momiji Nishiya elde etti.
Brezilyalı Rayssa Leal gümüş madalya alırken, Japon Funa Nakayama ise bronz madalya kazandı.
Dün gerçekleşen kaykay branşında erkekler sokak disiplin yarışında da altın madalyayı Japon sporcu Yuto Horigome elde etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.