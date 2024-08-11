Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında madalyalar sahiplerini buldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında madalyalar sahiplerini buldu.
Paris
Güreş branşında erkekler 65 kiloda altın madalya Japonya'ya gitti.
Champ de Mars Arena'daki karşılaşmaların finalinde İranlı Rahman Amourzadkhalili'yi mağlup eden Japon Kotaro Kiyooka, altın madalya kazandı.
Arnavut Islam Dudaev ile Porto Rikolu Sebastian Rivera, bu kategoride bronz madalyayı paylaştı.
Kadınlar 76 kilo
Müsabakaların finalinde ABD'li Kennedy Alexis Blades'i yenen Japon Yuka Kagami, altın madalya elde etti.
Kübalı Milaimy de la Carid Marin Potrille ile Kolombiyalı Tatiana Renteria, bu kategoride bronz madalya aldı.
Erkekler 97 kilo
Müsabakaların finalinde Bahreynli Akhmed Tazhudinov'u mağlup eden Gürcü Givi Matcharashvili, altın madalyanın sahibi oldu.
Bu kategoride Azerbaycanlı Magomedkhan Magomedov ile İranlı Amirali Azarpira bronz madalya aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.