Dolar
33.25
Euro
36.32
Altın
2,445.63
ETH/USDT
2,710.00
BTC/USDT
58,489.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda ABD liderliğe yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda 19 altın, 26 gümüş ve 26 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında ilk kez liderliğe yükseldi.

Bozhan Memiş  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda ABD liderliğe yükseldi

Paris

Paris'te gerçekleştirilen oyunların dokuzuncu gününde 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, toplam madalya sayısını 71'e çıkararak listenin ilk sırasına yükseldi.

ABD'nin zirveye çıkmasıyla Çin ikinci sıraya geriledi. 19 altın, 15 gümüş ve 11 bronz kazanan Çin'in toplam madalya sayısı 45 oldu.

Ev sahibi Fransa ise üçüncü sıradaki yerini korudu. Oyunların dokuzuncu gününde 3 bronz kazanan Fransa'nın 12 altın, 14 gümüş ve 18 bronz madalyası bulunuyor.

Türkiye listede 49. sırada

Oyunlarda sekiz gün sonunda 70 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova'yla birlikte 49. sırada bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

  

Gümüş

  

Bronz

  

Toplam

ABD

19

26

26

71

Çin

19

15

11

45

Fransa

12

14

18

44

Avustralya

12

11

8

31

Büyük Britanya

10

12

15

37

Güney Kore

10

7

7

24

Japonya

9

5

10

24

İtalya

7

10

5

22

Hollanda

6

5

4

15

Almanya

5

5

2

12

Kanada

5

4

8

17

Macaristan

3

3

2

8

Romanya

3

3

1

7

İrlanda

3


3

6

Yeni Zelanda

2

4

1

7

İsveç

2

3

2

7

Ukrayna

2

1

3

6

Hırvatistan

2

1

1

4

Belçika

2


3

5

Hong kong

2


2

4

Azerbaycan

2



2

Filipinler

2



2

Sırbistan

2



2

Brezilya

1

4

5

10

İsrail

1

4

1

6

İspanya

1

2

5

8

Gürcistan

1

2

1

4

İsviçre

1

1

4

6

Kazakistan

1

1

2

4

Güney Afrika

1

1

2

4

Tayvan

1


2

3

Özbekistan

1


2

3

Çekya

1


1

2

Guatemala

1


1

2

Cezayir

1



1

Arjantin

1



1

Şili

1



1

Dominika

1



1

Ekvador

1



1

Saint Lucia

1



1

Norveç

1



1

Slovenya

1



1

Uganda

1



1

Jamaika


2

1

3

Meksika


2

1

3

Kuzey Kore


2

1

3

Yunanistan


1

4

5

Polonya


1

3

4

Kosova


1

1

2

Türkiye


1

1

2

Ermenistan


1


1

Danimarka


1


1

Etiyopya


1


1

Fiji


1


1

Moğolistan


1


1

Tunus


1


1

Hindistan



3

3

Tacikistan



3

3

Dominik Cumhuriyeti



2

2

Moldova



2

2

Avusturya



1

1

Yeşil Burun Adaları



1

1

Küba



1

1

Mısır



1

1

Grenada



1

1

Endonezya



1

1

Litvanya



1

1

Malezya



1

1

Portekiz



1

1

Slovakya



1

1

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi, Türk toplumunu şiddet olaylarına karşı dikkatli olmaya çağırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü
Türkiye, Lübnan'daki vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı
Cihangir merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyandı
Dışişleri Bakanı Fidan, El-Ariş'te AFAD ve Türk Kızılay çalışanlarıyla görüştü

Benzer haberler

Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda ABD liderliğe yükseldi

Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda ABD liderliğe yükseldi

Yüzmede kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışında ABD, dünya ve olimpiyat rekoru kırdı

Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışında altın madalyayı Çin kazandı

Olimpiyat Oyunları'nda atletizm erkekler 100 metrede ABD'li Noah Lyles altın madalya elde etti

Olimpiyat Oyunları'nda atletizm erkekler 100 metrede ABD'li Noah Lyles altın madalya elde etti
Trump, Musk'ın desteğini aldığı için elektrikli araçları desteklemekten başka "seçeneği olmadığını" söyledi

Trump, Musk'ın desteğini aldığı için elektrikli araçları desteklemekten başka "seçeneği olmadığını" söyledi
Olimpiyat Oyunları'nda Novak Djokovic altın madalyanın sahibi oldu

Olimpiyat Oyunları'nda Novak Djokovic altın madalyanın sahibi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet