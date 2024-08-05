Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda ABD liderliğe yükseldi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda 19 altın, 26 gümüş ve 26 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında ilk kez liderliğe yükseldi.
Paris
Paris'te gerçekleştirilen oyunların dokuzuncu gününde 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, toplam madalya sayısını 71'e çıkararak listenin ilk sırasına yükseldi.
ABD'nin zirveye çıkmasıyla Çin ikinci sıraya geriledi. 19 altın, 15 gümüş ve 11 bronz kazanan Çin'in toplam madalya sayısı 45 oldu.
Ev sahibi Fransa ise üçüncü sıradaki yerini korudu. Oyunların dokuzuncu gününde 3 bronz kazanan Fransa'nın 12 altın, 14 gümüş ve 18 bronz madalyası bulunuyor.
Türkiye listede 49. sırada
Oyunlarda sekiz gün sonunda 70 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova'yla birlikte 49. sırada bulunuyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:
Ülke
Altın
Gümüş
Bronz
Toplam
ABD
19
26
26
71
Çin
19
15
11
45
Fransa
12
14
18
44
Avustralya
12
11
8
31
Büyük Britanya
10
12
15
37
Güney Kore
10
7
7
24
Japonya
9
5
10
24
İtalya
7
10
5
22
Hollanda
6
5
4
15
Almanya
5
5
2
12
Kanada
5
4
8
17
Macaristan
3
3
2
8
Romanya
3
3
1
7
İrlanda
3
3
6
Yeni Zelanda
2
4
1
7
İsveç
2
3
2
7
Ukrayna
2
1
3
6
Hırvatistan
2
1
1
4
Belçika
2
3
5
Hong kong
2
2
4
Azerbaycan
2
2
Filipinler
2
2
Sırbistan
2
2
Brezilya
1
4
5
10
İsrail
1
4
1
6
İspanya
1
2
5
8
Gürcistan
1
2
1
4
İsviçre
1
1
4
6
Kazakistan
1
1
2
4
Güney Afrika
1
1
2
4
Tayvan
1
2
3
Özbekistan
1
2
3
Çekya
1
1
2
Guatemala
1
1
2
Cezayir
1
1
Arjantin
1
1
Şili
1
1
Dominika
1
1
Ekvador
1
1
Saint Lucia
1
1
Norveç
1
1
Slovenya
1
1
Uganda
1
1
Jamaika
2
1
3
Meksika
2
1
3
Kuzey Kore
2
1
3
Yunanistan
1
4
5
Polonya
1
3
4
Kosova
1
1
2
Türkiye
1
1
2
Ermenistan
1
1
Danimarka
1
1
Etiyopya
1
1
Fiji
1
1
Moğolistan
1
1
Tunus
1
1
Hindistan
3
3
Tacikistan
3
3
Dominik Cumhuriyeti
2
2
Moldova
2
2
Avusturya
1
1
Yeşil Burun Adaları
1
1
Küba
1
1
Mısır
1
1
Grenada
1
1
Endonezya
1
1
Litvanya
1
1
Malezya
1
1
Portekiz
1
1
Slovakya
1
1