Olimpiyat Oyunları'nda bisiklette kadınlar yol yarışında ABD'li Kristen Faulkner altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet branşı kadınlar yol yarışında madalyalar sahibini buldu.
Paris
Trocadero Meydanı'ndaki yarışta ABD'li Kristen Faulkner 3.59.23'lük zamanıyla altın madalya kazandı.
Hollandalı Marianne Vos 4.00.21 ile gümüş madalya alırken, Belçikalı Lotte Kopecky 4.00.21 ile bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.