Olimpiyat Oyunları'nda binicilik at terbiyesi kategorisi bireyselde madalyalar sahibini buldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda binicilik at terbiyesi kategorisi bireyselde Alman Jessica von Bredow-Werndl altın madalya kazandı.
Paris
Versay Sarayı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Alman Jessica von Bredow-Werndl, "TSF Dalera BB" isimli atıyla altın madalyaya ulaştı.
Almanya'dan Isabell Werth "Wendy" isimli atıyla gümüş, Büyük Britanya'dan Charlotte Fry ise "Glamourdale" isimli atıyla bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.