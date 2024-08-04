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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Olimpiyat Oyunları'nda badminton çift erkekler müsabakalarında altın madalyayı Tayvan kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları badminton çift erkekler finalleri oynandı.

Bozhan Memiş  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Olimpiyat Oyunları'nda badminton çift erkekler müsabakalarında altın madalyayı Tayvan kazandı

Paris

La Chapelle Arena'da yapılan müsabakaların finalinde Chi-Lin Wang-Yang Lee ikilisinden oluşan Tayvan, Chang Wang ve Wei Keng Liang'ın temsil ettiği Çin'i 21-17, 18-21 ve 21-19'luk setlerle 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalya mücadelesinde ise Wooi Yik Soh-Aaron Chia'dan oluşan Malezya, Anders Skaarup Rasmussen ve Kim Astrup'un temsil ettiği Danimarkayı 16-21, 22-20 ve 21-19'luk setlerle 2-1 yendi.

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