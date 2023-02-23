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Novak Djokovic: En büyük rakibim olarak Nadal'ı görüyorum

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, en büyük rakibi olarak İspanyol Rafael Nadal'ı gördüğünü söyledi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 23.02.2023
Novak Djokovic: En büyük rakibim olarak Nadal'ı görüyorum

Ankara

Geçen sezon biri grand slam olmak üzere 5 turnuvadan zaferle ayrılan ve dünya sıralamasında zirveye kadar yükselen İspanyol Carlos Alcaraz'ın, uzun bir sakatlık dönemini atlatarak bu yıl çıktığı ilk turnuva Arjantin Açık'ta da kupaya uzanması, tenis dünyasında Djokovic'in bu yıl en zorlanacağı rakibin kim olacağı sorusunu gündeme getirdi.

Dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı toplam hafta sayısını 377'ye çıkararak Alman raket Steffi Graf'a ait rekoru egale eden ve pazartesi gününden itibaren rekorun yeni sahibi unvanını alacak 35 yaşındaki Djokovic, en güçlü rakibinin Nadal olmaya devam edeceğini düşünüyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Djokovic, 19 yaşındaki Alcaraz'ın performansı için yaptığı değerlendirmede, "Birkaç ay boyunca sakatlıklar nedeniyle maça çıkamamasına rağmen Carlos, harika bir seviyede oynamaya devam ediyor. Formunun zirvesine bu kadar kısa sürede çıkabilmesi, inanılmaz. Bu, olgun oyuncuların karakteristik özelliğidir. O kadar uzun bir deneyimi olmamasına rağmen çok genç yaşlarda hem kort içinde hem de dışında ne kadar olgun olduğunu gösterdi. Harika bir çocuk ve etrafında iyi bir çalışma ekibi var. Elde ettiği başarıların tamamını hak etti. Bence tenise yeni bir enerji ve heyecan kattı. Çok dinamik bir oyuncu ve karakter. Bu da herkes tarafından sevilmesini kolaylaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alcaraz'ın kısa sürede elde ettiği başarılara rağmen en büyük rakibi haline henüz gelmediğini söyleyen Djokovic, "En büyük rakibim olarak dünya sıralamasında ikinci olmasına rağmen Alcaraz'ı değil, Nadal'ı görüyorum. Alcaraz, sıralamada zirveye de çıktı ve grand slam kazandı, bunlar doğru. Teniste muhtemelen en büyük oyuncu, Alcaraz olacak. Belki de çoktan oldu. Tüm bunlara rağmen Nadal'ın, hala yenilmesi en zor rakip olduğunu düşünüyorum. Son bir buçuk yılda yaptıkları zaten ortada. Nadal, muhtemelen tüm kariyerim boyunca, en büyük rakibim olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Djokovic ve Nadal, 22 kupayla tek erkeklerde en çok grand slam kazanan tenisçi rekorunu paylaşıyor.


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