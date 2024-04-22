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Nijeryalı satranç ustası Onakoya ve rakibi satranç maratonunda rekor kırdı

Nijeryalı satranç ustası Tunde Onakoya ve Amerikalı şampiyon Shawn Martinez, ABD'de 60 saatle "en uzun süre satranç oynama" rekorunu kırdı.

Adam Abu-bashal  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Nijeryalı satranç ustası Onakoya ve rakibi satranç maratonunda rekor kırdı

Abuja

Afrika basınındaki haberlere göre, 29 yaşındaki Onakoya ve Martinez, New York kentindeki Times Meydanı'nda 60 saat boyunca satranç oynadı.

Oynanan her saat için 5'er dakika mola veren ikili, başlangıçta 58 saat olarak belirlenen süreyi uzatarak 60 saate tamamladı.

Onakoya ve Martinez, Norveçli satranç oyuncuları Hallvard Haug Flatebo ve Sjur Ferkingstad'in 2018'de 56 saat 9 dakika 37 saniye oynayarak kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu geride bıraktı.

Oyun süresinin Guinness Dünya Rekoru organizasyonu tarafından kurallara uygun bulunarak onaylanması halinde Onakoya ve Amerikalı rakibi, "en uzun satranç maratonu" rekorunun yeni sahibi olacak.

Onakoya, 17 Nisan'da başlayan rekor denemesiyle Afrika'daki çocukların eğitimi için 1 milyon dolar toplamayı umuyor.

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