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Nantes maçı sırasında PSG'li Di Maria'nın evi soyuldu

Soygun sırasında Di Maria'nın ailesine şiddet uygulanmadığı bildirilirken, soygun haberini alan PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun Di Maria'yı ikinci yarıda oyundan çıkardığı vurgulandı.

Yusuf Özcan   | 15.03.2021
Nantes maçı sırasında PSG'li Di Maria'nın evi soyuldu

Paris

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli futbolcusu Angel Di Maria'nın evi, dün Nantes ile yapılan karşılaşma sırasında soyuldu.

Fransız basınında çıkan haberlerde, Di Maria'nın evi soyulduğu sırada ailesinin orada bulunduğu belirtildi.

Soygun sırasında Di Maria'nın ailesine şiddet uygulanmadığı ifade edilen haberlerde, soygun haberini alan PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun Di Maria'yı ikinci yarıda oyundan çıkardığı vurgulandı.

Haberlerde, Di Maria'nın evinde 500 bin avro değerinde saat ve mücevher çalındığı aktarıldı.

Ayrıca Brezilyalı Marquinhos'un ailesinin başkent Paris'in yakınlarındaki evinin de soyulduğu ifade edilen haberlerde, soygun sırasında futbolcunun babasına şiddet uygulandığı kaydedildi.

PSG, dün akşam sahasında Nantes'e 2-1 mağlup olmuştu.


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